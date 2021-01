Can Yaman fidanzato con una famosa conduttrice italiana? Lo scoop di RDS (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quel gran manzo turco di Can Yaman nei giorni scorsi è arrivato in Italia, a Roma, per girare insieme a Claudia Gerini alcuni spot della campagna pubblicitaria, per la regia di Ferzan Özpetek. Queste pubblicità andranno in onda a partire dalla fine di gennaio. L’attore di Daydreamer Le Ali Del Sogno sarebbe anche stato multato per un assembramento di fan che si era creato sotto al suo hotel. Questa però non è la vera notizia bomba sulla star delle soap Mediaset, perché stamani Anna Pettinelli sulle frequenze di Rds ha rivelato che Can avrebbe una relazione segreta con una nota showgirl italiana: “Can Yaman sta con un’italiana famosa, ragazzi posso dirvi che la fonte è certa“. L’indiscrezione ha fatto il giro del web in pochi minuti e moltissimi hanno pensato a Diletta Leotta (che potrebbe tornare a ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quel gran manzo turco di Cannei giorni scorsi è arrivato in Italia, a Roma, per girare insieme a Claudia Gerini alcuni spot della campagna pubblicitaria, per la regia di Ferzan Özpetek. Queste pubblicità andranno in onda a partire dalla fine di gennaio. L’attore di Daydreamer Le Ali Del Sogno sarebbe anche stato multato per un assembramento di fan che si era creato sotto al suo hotel. Questa però non è la vera notizia bomba sulla star delle soap Mediaset, perché stamani Anna Pettinelli sulle frequenze di Rds ha rivelato che Can avrebbe una relazione segreta con una nota showgirl: “Cansta con un’, ragazzi posso dirvi che la fonte è certa“. L’indiscrezione ha fatto il giro del web in pochi minuti e moltissimi hanno pensato a Diletta Leotta (che potrebbe tornare a ...

Radio105 : 'Queste cose non si possono pianificare, vediamo. Sono sempre aperto alle cose che mi porta la fine.' #CanYaman… - MediasetTgcom24 : Can Yaman, fan si accalcano per chiedere autografo: multato l'attore a Roma #canyaman - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - MaryPayne9444 : RT @sofycanyaman: 'Can Yaman arrivato ad Istanbul, ha mandato tutte le cioccolate ricevute in regalo in Italia , ai bambini malati in osped… - bellaross78 : RT @Le_Yamanine: ??Questo gesto conferma la tua bontà d animo @canyaman1989 ??Orgogliose di te SEMPRE?????? Fonte @aydan_m_ @FerzanOzpetek @D… -