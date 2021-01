Arriva il nuovo Dpcm | subito ristori per le attività chiuse Più facile entrare in zona arancione

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Si è conclusa la riunione tra governo e Regioni nel corso della quale si è parlato delle nuove misure restrittive che entreranno nelanti-Covid in vigore dal 16 gennaio. Un incontro a cui hanno partecipato il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza, i rappresentanti di Anci e Upi. Tra i governatori presenti anche Fontana, Marsilio, Bonaccini, Spirlì, Toti, Toma, De Luca. Intervenire sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi indelle regioni a rischio alto. Questa la proposta del ministro Speranza – secondo cui senza le misure restrittive introdotte per le vacanze di Natale «avremo altri numeri» – che ha ribadito di voler mantenere il modello delle fasce e che sarà confermato nel...