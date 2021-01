Zlatan Ibrahimovic fa Taekwondo a bordocampo sulla testa del preparatore atletico del Milan – VIDEO (Di domenica 10 gennaio 2021) Anche se non scende in campo, è Zlatan Ibrahimovic lo one man show del Milan. Lo ha dimostrato anche a bordocampo, ieri sera, durante la gara che ha visto i rossoneri vincere per 2-0 contro il Torino. Alla prima gara dopo 7 partite di stop per problemi fisici, Ibra ha mostrato le sue impressionati capacità L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Anche se non scende in campo, èlo one man show del. Lo ha dimostrato anche a, ieri sera, durante la gara che ha visto i rossoneri vincere per 2-0 contro il Torino. Alla prima gara dopo 7 partite di stop per problemi fisici, Ibra ha mostrato le sue impressionati capacità L'articolo NewNotizie.it.

CB_Ignoranza : Niente da guardare qui. È solo Zlatan Ibrahimovic che per riscaldarsi decide di usare un uomo alzando le gambe sopr… - Eurosport_IT : 39 anni ? Appena rientrato dall'infortunio ? Semplicemente Zlatan Ibrahimovic ???? #MilanTorino | #Milan |… - rickthesizzls_ : RT @Pirata1899: Zlatan buona la caramella? #Ibrahimovic #Ibra #MilanTorino - LucaBellelli : RT @CB_Ignoranza: Niente da guardare qui. È solo Zlatan Ibrahimovic che per riscaldarsi decide di usare un uomo alzando le gambe sopra la s… - pccpla : RT @CB_Ignoranza: Niente da guardare qui. È solo Zlatan Ibrahimovic che per riscaldarsi decide di usare un uomo alzando le gambe sopra la s… -