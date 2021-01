Manocalzati | sbanda e finisce con l’auto nel canale | ferito un uomo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 09'30 di oggi 10 gennaio, sono intervenuti sulla SS 7, via Variante, nel territorio del comune diin direzione Avellino, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura la quale e' uscita fuori strada ribaltandosi. L'alla guida rimanevae veniva trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.