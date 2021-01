Juventus-Fiorentina oggi | calcio femminile | orario | tv | programma | streaming Supercoppa Italiana

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021), domenica 10 gennaio, allo Stadio Comunale di Chiavari andrà in scena il match tra, finale della2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Saranno dunquea contendersi il primo trofeo della stagione 2020-2021. Le prime due classificate della scorsa Serie A hanno infatti battuto rispettivamente Roma e Milan in semifinale e hanno così guadagnato l’accesso alla finalissima odierna. La squadra campione d’Italia in carica ha superato le giallorosse solo ai supplementari grazie al gol di Cristiana Girelli al 116?, soffrendo come ...