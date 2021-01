Indonesia, aereo caduto: captato segnale in mare (Di domenica 10 gennaio 2021) Un segnale proveniente dal Boeing precipitato in mare al largo di Giacarta con 62 persone a bordo è stato captato da una nave della Marina. Lo rendono noto fonti dell'esercito Indonesiano. 'Una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) Unproveniente dal Boeing precipitato inal largo di Giacarta con 62 persone a bordo è statoda una nave della Marina. Lo rendono noto fonti dell'esercitono. 'Una ...

Agenzia_Ansa : #Indonesia, persi i contatti con un volo partito da #Giakarta. Un pescatore ha raccontato di aver visto un aereo s… - Corriere : Indonesia, persi contatti con un Boeing 737 con 59 passeggeri Trovati rottami in mare - MediasetTgcom24 : Indonesia, scomparso dai radar aereo partito da Giakarta: a bordo 62 persone #SriwijayaAir - yll0wumbrella : RT @liamvoice_: ?? CONFERMATO: L'aereo è precipitato in mare con 62 persone a bordo (tra cui 7 bambini e 3 neonati), nessun sopravissuto ?? #… - UnioneSarda : #Indonesia - Aereo precipitato in mare: ritrovati detriti e resti umani -