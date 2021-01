Classifica Tour de Ski 2021, la graduatoria finale: Alexander Bolshunov, Federico Pellegino miglio (Di domenica 10 gennaio 2021) Alexander Bolshunov ha vinto il Tour de Ski 2021, prestigiosa kermesse di sci di fondo che va in scena a inizio anno. Il russo ha dominato durante i dieci giorni di gara e ha trionfato con addirittura 3’23” di vantaggio sul secondo Classificato, il francese Maurice Manificat. Il transalpino ha difeso la sua piazza d’onore dall’assalto del russo Denis Spitsov, bravo a imporsi nella tappa conclusiva con l’arrivo sul Cermis dopo una proverbiale scalata. Federico Pellegrino è il migliore italiano: 14mo posto con due successi nelle sprint. Francesco De Fabiani crolla nell’ultima giornata e non riesce ad agguantare la top-10 dopo il secondo posto nella mass start di venerdì in Val di Fiemme, il valdostano è soltanto quindicesimo. Di seguito la Classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021)ha vinto ilde Ski, prestigiosa kermesse di sci di fondo che va in scena a inizio anno. Il russo ha dominato durante i dieci giorni di gara e ha trionfato con addirittura 3’23” di vantaggio sul secondoto, il francese Maurice Manificat. Il transalpino ha difeso la sua piazza d’onore dall’assalto del russo Denis Spitsov, bravo a imporsi nella tappa conclusiva con l’arrivo sul Cermis dopo una proverbiale scalata.Pellegrino è ilre italiano: 14mo posto con due successi nelle sprint. Francesco De Fabiani crolla nell’ultima giornata e non riesce ad agguantare la top-10 dopo il secondo posto nella mass start di venerdì in Val di Fiemme, il valdostano è soltanto quindicesimo. Di seguito la...

3Maldinista : RT @Screwdrivers2: Chiudiamo con 6 punti su 9 il mini tour de force. Sempre primi in classifica, ora 9 giorni prima del Cagliari. Per lecca… - Screwdrivers2 : Chiudiamo con 6 punti su 9 il mini tour de force. Sempre primi in classifica, ora 9 giorni prima del Cagliari. Per… - infoitsport : LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Federico Pellegrino 4°, ma perde solo 3 punti da Bolshunov… - infoitsport : Classifica Tour de Ski 2021 femminile: Jessie Diggins sempre in testa, 21ma Anna Comarella - gallobaelotti : RT @CorriereG: Arriviamo da ultimi in classifica ad un tour de force di 5 partite in 13 giorni. Per fortuna è gennaio, c'è il mercato di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Tour Classifica Tour de Ski 2021: domina Alexander Bolshunov, decimo Francesco De Fabiani OA Sport Classifica Tour de Ski 2021, la graduatoria finale: Alexander Bolshunov, Federico Pellegino miglio

Alexander Bolshunov ha vinto il Tour de Ski 2021, prestigiosa kermesse di sci di fondo che va in scena a inizio anno. Il russo ha dominato durante i dieci giorni di gara e ha trionfato con addirittura ...

Classifica Tour de Ski 2021 femminile: la graduatoria finale. Domina Jessie Diggins, 20ma Anna Comarella

Lo sci di fondo ha visto concludersi il Tour de Ski femminile, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, in Val di Fiemme: si è appena disputata la mass start final climb in tecnica libera c ...

Alexander Bolshunov ha vinto il Tour de Ski 2021, prestigiosa kermesse di sci di fondo che va in scena a inizio anno. Il russo ha dominato durante i dieci giorni di gara e ha trionfato con addirittura ...Lo sci di fondo ha visto concludersi il Tour de Ski femminile, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, in Val di Fiemme: si è appena disputata la mass start final climb in tecnica libera c ...