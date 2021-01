Bob | Coppa del Mondo Winterberg 2021 | Francesco Friedrich in trionfo anche nel 4 Patrick Baumgartner decimo

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021)è davvero imbattibile. Una macchina da vittorie irrefrenabile. Il teutonico, dopo essersi imposto ieri nel 2 nelladeldi bob in quel di Sigulda, si ripete oggi sul tracciato lettonenel quattro, agguantando ovviamente il titolo europeo. Le statistiche continuano ad aggiornarsi, il palmares sta prendendo una forma clamorosa: per lui in stagione sono nove vittorie in dieci gare. Miglior tempo sia nella prima che nella seconda run per il fenomeno di Pirna, 1’48”13 come crono totale e avversari lontanissimi. Seconda piazza per il canadese Justin Kripps che ha terminato a 57 centesimi di ritardo come primo degli umani. Terzo è l’austriaco Benjamin Maier, a 76 centesimi. Quarto il russo Rostislav Gaitiukevich, che a sorpresa agguanta il bronzo europeo, precedendo ...