Azzolina: (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo dieci mesi da Ministra Lucia Azzolina dichiara 'continuo a battermi' e lamenta il mancato rispetto degli accordi con le Regioni sulla decisione della riapertura delle superiori Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo dieci mesi da Ministra Luciadichiara 'continuo a battermi' e lamenta il mancato rispetto degli accordi con le Regioni sulla decisione della riapertura delle superiori

HuffPostItalia : Azzolina: perché l'aperitivo sì e a scuola no? - LegaSalvini : #SASSO (LEGA): 'MENTRE AZZOLINA E ZINGARETTI LITIGANO, LA SCUOLA SOFFRE. ANDATE VIA, INCAPACI'.… - EmilioCarelli : ??DA NON PERDERE OGGI! @AzzolinaLucia sul @Corriere “Alcuni presidenti di regione non si rendono conto che chiudend… - sergimagugliani : RT @infoitinterno: Azzolina all'attacco: 'Scuola chiusa perché messa in fondo allo sgabuzzino' - giusi_jose : Scuola, @AzzolinaLucia 'continuerò a battermi' (ansa) ma lascia perdere sei un fallimento totale ed un Ministro inu… -