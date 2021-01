Verissimo, Manila Nazzaro dopo l’aborto: “Un dolore profondo e silenzioso” (Di sabato 9 gennaio 2021) Il triste annuncio è arrivato a inizio anno, direttamente sul suo profilo Instagram: Manila Nazzaro ha perso il bambino che stava aspettando insieme al compagno, Lorenzo Amoruso. profondo dolore per l’ex Miss Italia, che oggi racconta a Verissimo le sue sensazioni: le toccanti confessioni. Il dolore di Manila Nazzaro Manila Nazzaro, con un post pubblicato su Instagram il 1 gennaio, ha augurato a tutti un buon anno. Ma, fra le righe del messaggio di auguri, ha anche annunciato una notizia troppo dolorosa per poter essere condivisa con il pubblico in maniera immediata: diverse settimane fa l’ex Miss Italia ha perso il bambino che stava aspettando. Un dolore profondo, così difficile da ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Il triste annuncio è arrivato a inizio anno, direttamente sul suo profilo Instagram:ha perso il bambino che stava aspettando insieme al compagno, Lorenzo Amoruso.per l’ex Miss Italia, che oggi racconta ale sue sensazioni: le toccanti confessioni. Ildi, con un post pubblicato su Instagram il 1 gennaio, ha augurato a tutti un buon anno. Ma, fra le righe del messaggio di auguri, ha anche annunciato una notizia troppo dolorosa per poter essere condivisa con il pubblico in maniera immediata: diverse settimane fa l’ex Miss Italia ha perso il bambino che stava aspettando. Un, così difficile da ...

Levis______ : Ho seguito l’intervista di Manila Nazzaro a #Verissimo. Parole stupende, un’introspezione triste ma allo stesso tem… - salernovirgini1 : RT @vincycernic95: Mi dicono Manila dalla Toffanin e qui per dirvi Manila #GFVIP 6 senza ombra di dubbio #Verissimo - alessita_1994 : Con quanta dignità Manila Lazzaro ha parlato del suo dolore. Un esempio per tutte le donne. Complimenti! ?? #verissimo - AgoCannella : Mi dispiace per Manila Nazzaro ???? #Verissimo - mariamemeo : .ma la bellezza di Manila?!dentro e fuori??#Verissimo -