Twitter chiude l’account ufficiale di Donald Trump

(Di sabato 9 gennaio 2021)sospende in via definitivadidopo gli ultimi cinguettii del presidente Usa: “Rischio di istigazioni alla violenza”diè stato sospeso in modo definitivo dal social network con la motivazione del “rischio di nuove istigazioni alla violenza”. La decisione sarebbe stata assunta dopo “un’attenta verifica dei tweet… L'articolo Corriere Nazionale.

sole24ore : #Twitter chiude definitivamente il profilo di #Trump. Il presidente #Usa twitta dall'account ufficiale #Potus ma an… - TgLa7 : ??#Covid: Francia chiude confini con Gb - Corriere : Twitter chiude in via permanente l’account di Trump - emilio05714955 : RT @claudio_2022: Twitter chiude definitivamente l'account di Trump. Lui: aprirò un nuovo social. Con Trump pensano di zittire mezza Ameri… - NewsLele : RT @antonio_bordin: Twitter chiude il profilo di #Trump. È la democrazia perfetta dei #dem di tutto il mondo, e assomiglia tantissimo al fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter chiude

Twitter in calo a Wall Street dopo la sospensione dell'account di Trump: i titoli del social network perdono il 2,78% nelle contrattazioni after-hours. Big Tech vuole cancellate tutti i 75 milioni di ...Dopo Facebook, anche Twitter sospende in via definitiva l’account di Donald Trump, che aveva già bloccato temporaneamente, per “il rischio che inciti ulteriormente alla violenza”, dopo avere innescato ...