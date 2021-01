Twitter chiude definitivamente il profilo di Donald Trump (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter chiude per sempre il profilo di Donald J. Trump. Il presidente uscente degli Stati Uniti d’America – già bloccato in via temporanea da Facebook e Instagram – si rifugia sull’account Potus (President of the United States) e accusa il social network dei cinguettii di “cospirazione”, ma i tweet vengono cancellati. L’annuncio di Twitter è arrivato nella serata di venerdì 8 gennaio 2021 (quando in Italia era già notte), a poco più di 48 ore dall’assalto al Campidoglio di Washington lanciato dai sostenitori di Trump in protesta contro i presunti brogli – denunciati dallo stesso Trump ma finora non provati – nelle recenti elezioni presidenziali Usa. Proprio mentre era in corso il blitz dei manifestanti – culminato col bilancio di 5 morti e decine di ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021)per sempre ildiJ.. Il presidente uscente degli Stati Uniti d’America – già bloccato in via temporanea da Facebook e Instagram – si rifugia sull’account Potus (President of the United States) e accusa il social network dei cinguettii di “cospirazione”, ma i tweet vengono cancellati. L’annuncio diè arrivato nella serata di venerdì 8 gennaio 2021 (quando in Italia era già notte), a poco più di 48 ore dall’assalto al Campidoglio di Washington lanciato dai sostenitori diin protesta contro i presunti brogli – denunciati dallo stessoma finora non provati – nelle recenti elezioni presidenziali Usa. Proprio mentre era in corso il blitz dei manifestanti – culminato col bilancio di 5 morti e decine di ...

