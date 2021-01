Strage di Erba, a processo gli innocentisti (Di sabato 9 gennaio 2021) Erba, 9 gennaio 2021 " Un gruppo di sfegatati supporter dell'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, decisi a far trapelare dal web, anzi da Facebook, la loro verità sulla Strage di Erba. Ad aprire ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 9 gennaio 2021), 9 gennaio 2021 " Un gruppo di sfegatati supporter dell'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, decisi a far trapelare dal web, anzi da Facebook, la loro verità sulladi. Ad aprire ...

