Scuola | Miozzo Cts contro aperture sparse delle Regioni | “Siamo all’anarchia didattica La dad fa più danni della presenza ben gestita”

"È veramente difficile comprendere come un Paese "normale" possa avere Regioni che, per qualche milione di studenti, danno indicazioni di ritorno a Scuola il 7 gennaio, qualcuno ipotizza l'11, altri il 18; qualcuno rimanda alla fine del mese, altri addirittura lasciano libertà di decisione agli studenti se andare a Scuola o continuare la Dad". Parola di Agostino Miozzo, 67 anni, medico e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), l'organismo che il governo ha nominato con compiti di consulenza per la pandemia. L'esperto interviene sul tema dell'apertura differenziata delle scuole che ha diviso e divide la politica in un braccio di ferro tra partiti e in una corsa in ordine sparso delle Regioni che restituisce ai cittadini un'idea di confusione e incertezza:

