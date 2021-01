(Di sabato 9 gennaio 2021) L'azzurra Sofiaha nettamente vinto in 1.24.06 la discesa di cdm di St.. Per la 28enne campionessa bergamasca -oro olimpico in questa disciplina- è il 9 successo in carriera e il 30/o ...

LaStampa : Sci, Goggia stellare a St.Anton: vince e vola in testa alla classifica di discesa - massimopzeta : Io comunque 80€ di parrucchiera solo perche a sci mangià dalla suocera non li spenderei mai ..e poi le stanno sempr… - giuseppearidon : RT @ilmessaggeroit: Sci, alla Goggia la libera di St. Anton - IlmsgitSport : Sci, alla Goggia la libera di St. Anton - ilmessaggeroit : Sci, alla Goggia la libera di St. Anton -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alla

L'azzurra Sofia Goggia ha nettamente vinto in 1.24.06 la discesa di cdm di St. Anton. Per la 28enne campionessa bergamasca -oro olimpico in questa disciplina- è il 9 successo in carriera ...L'azzurra Sofia Goggia ha nettamente vinto in 1.24.06 la discesa di cdm di St. Anton. Per la 28enne campionessa bergamasca -oro olimpico in questa disciplina- è il 9 successo in carriera ...