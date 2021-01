Maicon, il figlio dell’ex Inter e il padre in Italia: destinazione Sona (Di sabato 9 gennaio 2021) Maicon torna in Italia a 39 anni uno degli eroi del triplete. Esperienza inedita con il figlio: ecco dove giocherà Getty ImagesNiente Madrid o Londra, le trasferte con il Real o il Chelsea sono passate. Ora Maicon, l’ex difensore brasiliano di Inter, Manchester City e Roma, dovrà guardare la classifica e preoccuparsi dei risultati del Franciacorta e del Crema o del Seregno che ora occupa il primo posto. Maicon è un nuovo calciatori del Sona, società veronese che ora è a metà classifica nel girone B di Serie D. Domani sfiderà il Fanfulla a Lodi che in classifica ha tre punti in più. Obiettivi ben diversi rispetto a quelli cui è abituato il campione, ma c’è ora un motivo e uno stimolo diverso: in squadra c’è anche il figlio. “Sono felice ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 gennaio 2021)torna ina 39 anni uno degli eroi del triplete. Esperienza inedita con il: ecco dove giocherà Getty ImagesNiente Madrid o Londra, le trasferte con il Real o il Chelsea sono passate. Ora, l’ex difensore brasiliano di, Manchester City e Roma, dovrà guardare la classifica e preoccuparsi dei risultati del Franciacorta e del Crema o del Seregno che ora occupa il primo posto.è un nuovo calciatori del, società veronese che ora è a metà classifica nel girone B di Serie D. Domani sfiderà il Fanfulla a Lodi che in classifica ha tre punti in più. Obiettivi ben diversi rispetto a quelli cui è abituato il campione, ma c’è ora un motivo e uno stimolo diverso: in squadra c’è anche il. “Sono felice ...

