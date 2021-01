Inzaghi: «Abbiamo dato tutto contro una squadra fuori portata. Salvezza? Come uno scudetto» (Di sabato 9 gennaio 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro l’Atalanta. Le sue parole Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni. MATCH – «Chiedere di più? Oggi erano tanti gli assenti ma la squadra era stata brava, Abbiamo rischiato in due ripartenze di essere pericolosi e Abbiamo preso il secondo gol con quattro uomini sulla palla, non era da prendere. Avevo poche alternative, siamo stati in partita fino a un quarto d’ora dalla fine, poi loro fanno dei cambi che sono devastanti, ma sono felice perché oggi in campo c’erano tanti ragazzi e Abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra fuori ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il matchl’Atalanta. Le sue parole Filippoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il matchl’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni. MATCH – «Chiedere di più? Oggi erano tanti gli assenti ma laera stata brava,rischiato in due ripartenze di essere pericolosi epreso il secondo gol con quattro uomini sulla palla, non era da prendere. Avevo poche alternative, siamo stati in partita fino a un quarto d’ora dalla fine, poi loro fanno dei cambi che sono devastanti, ma sono felice perché oggi in campo c’erano tanti ragazzi efatto un’ottima garauna...

sportface2016 : #BeneventoAtalanta 1-4, le parole di Filippo #Inzaghi - Noibiancocelest : Parma-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “Abbiamo un po’ di ritardo in classifica, ma possiamo ancora rimediare” - IoNascoQui : Parma – Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “In questo momento conta più la forma che la sostanza. Abbiamo un po’… - napolista : Inzaghi: “Abbiamo ritardo in classifica, ma c’è tempo” L’allenatore della Lazio in conferenza stampa: “Col Parma sa… - laziolibera : Inzaghi: 'E' una settimana importante, dobbiamo essere bravi a guardare la partita successiva come abbiamo fatto in… -