Ida | la mamma di Sabrina Ferilli è un vero schianto La bellezza è proprio una questione di famiglia

(Di sabato 9 gennaio 2021) C’è posta per te torna sabato 9 gennaio in prima serata su Canale 5. La nuova edizione del programma Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi, che festeggia i 21 anni di programmazione, vedrà protagonisti persone comuni e le loro storie, difficili, delicate e spensierate. Come racconta l’Ansa, l’idea del programma nasce nel 1999 e il 12 gennaio del 2000 va in onda la prima puntata di C’è posta. A recapitare gli inviti a partecipare sono quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.La trasmissione, ideata da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, vede come protagonisti persone comuni, che vogliono ricongiungersi con parenti lontani, amori perduti o amicizie di gioventù, ma anche risolvere situazioni rimaste in sospeso. Lo staff, tramite un gentile postino, ...