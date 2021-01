Covid: studio americano scopre che i sintomi appaiono con un ordine specifico (Di sabato 9 gennaio 2021) I ricercatori dell’Università della California del Sud hanno fatto un’importante scoperta sui pazienti affetti dal Covid. Sembrerebbe che i pazienti hanno quasi tutti gli stessi sintomi e con un ordine ben preciso rispetto all’influenza o altri virus. I ricercatori hanno analizzato i dati dell’OMS (organizzazione mondiale della Sanità) e sono arrivati a questa conclusione. ordine dei sintomi Lo studio quindi potrebbe portare a una maggiore conoscenza del Coronavirus e combatterlo ancora più efficacemente. Nella maggior parte dei casi i sintomi che appaiono nei pazienti affetti dal Covid iniziano con la febbre e con l’aumento della temperatura e come secondo sintomo la tosse. Poi arrivano il respiro corto e i dolori muscolari, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 9 gennaio 2021) I ricercatori dell’Università della California del Sud hanno fatto un’importante scoperta sui pazienti affetti dal. Sembrerebbe che i pazienti hanno quasi tutti gli stessie con unben preciso rispetto all’influenza o altri virus. I ricercatori hanno analizzato i dati dell’OMS (organizzazione mondiale della Sanità) e sono arrivati a questa conclusione.deiLoquindi potrebbe portare a una maggiore conoscenza del Coronavirus e combatterlo ancora più efficacemente. Nella maggior parte dei casi ichenei pazienti affetti daliniziano con la febbre e con l’aumento della temperatura e come secondo sintomo la tosse. Poi arrivano il respiro corto e i dolori muscolari, ...

