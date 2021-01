Covid-19, Speranza: “Non bisogna mollare, probabilmente la terza ondata arriverà” (Di sabato 9 gennaio 2021) La terza ondata non è più un'ipotesi e il ministro della Salute, Roberto Speranza, alterna preoccupazione e fiducia: "I vaccini sono la luce, la svolta che apre un'altra fase, ma la verità è semplice. Per avere un impatto il vaccino ha bisogno di mesi e dobbiamo resistere, la battaglia è ancora dura. Dopo sei settimane l'indice Rt è scattato sopra 1...". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Lanon è più un'ipotesi e il ministro della Salute, Roberto, alterna preoccupazione e fiducia: "I vaccini sono la luce, la svolta che apre un'altra fase, ma la verità è semplice. Per avere un impatto il vaccino ha bisogno di mesi e dobbiamo resistere, la battaglia è ancora dura. Dopo sei settimane l'indice Rt è scattato sopra 1...". L'articolo .

