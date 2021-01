Chiesa statunitense si esprime su Washington (video) (Di sabato 9 gennaio 2021) La Chiesa statunitense si è detta sconvolta dall’ondata di proteste che ha colpito Capitol Hill il 6 gennaio scorso. Assieme alla maggior parte dei leader europei, i ministri di culto si sono uniti alla voce di quanti hanno definito l’insurrezione un comportamento “inaccettabile”. Soprattutto per l’importanza del luogo “profanato” dai manifestanti. Ecco le dichiarazioni. Chiesa Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Lasi è detta sconvolta dall’ondata di proteste che ha colpito Capitol Hill il 6 gennaio scorso. Assieme alla maggior parte dei leader europei, i ministri di culto si sono uniti alla voce di quanti hanno definito l’insurrezione un comportamento “inaccettabile”. Soprattutto per l’importanza del luogo “profanato” dai manifestanti. Ecco le dichiarazioni.

La Chiesa statunitense ha condannato quanto accaduto a Capitol Hill pregando di ripristinare un dialogo civile nel tempio della democrazia.

Padre James Martin, vicinissimo a papa Francesco, denuncia una campagna elettorale incendiaria da parte di molti vescovi americani contro il dem Biden: "Così si è finito per dare legittimità morale al ...

