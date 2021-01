Chiara Ferragni, ‘piccolo incidente’ per l’influencer: dopo lo spavento l’ecografia di controllo (Di domenica 10 gennaio 2021) Chiara Ferragni ha subito un ‘piccolo incidente’, raccontato sui social: dopo lo spavento ha così deciso di fare subito un’ecografia di controllo. E’ una delle influencer più amate in assoluto, Chiara Ferragni ha raccontato da qualche ora, tramite il suo profilo instagram di aver avuto un piccolo incidente, ovvero una caduta. Come sappiamo, la donna L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 gennaio 2021)ha subito un, raccontato sui social:loha così deciso di fare subito un’ecografia di. E’ una delle influencer più amate in assoluto,ha raccontato da qualche ora, tramite il suo profilo instagram di aver avuto un piccolo incidente, ovvero una caduta. Come sappiamo, la donna L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

calumflawIess : RT @calumflawIess: Blog di Chiara Ferragni: The Blonde Salad Il nome che potrei dare io al mio blog: The brunette crispy mcbacon - GiuliaFusco_ : @Thorssunshine_ Io, anche se oramai sei un influencer che Chiara Ferragni levate - CorriereUmbria : Chiara Ferragni, paura per la caduta durante la gravidanza: visita di controllo ed ecografia su Instagram… - min__yoongl : ormai entro su instagram solo per vedere le stories di fedez e chiara ferragni con leone - elsstae : ehm sorry what? ora le ho sentite di tutti i colori, ma cos'è uno scherzo? greta non parla mai di lui e io sono chi… -