Caso Cucchi, presunto depistaggio ‘Le annotazioni vanno cambiate, sono troppo particolareggiate’ (Di sabato 9 gennaio 2021) “l mio superiore Luciano Soligo mi disse ‘che c’hai i dottori a Tor Sapienza?’ Le annotazioni di Colicchio e Di Sano, i due piantoni, vanno cambiate, sono troppo particolareggiate, sembra una excusatio non petita”. Questo è quanto stato riferito dal luogotenente Massimiliano Colombo Labriola, il quale è stato sentito venerdì in aula, poiché fa parte degli otto carabinieri finiti a processo a causa dei presunti depistaggi che si sarebbero susseguiti alla morte di Stefano Cucchi. Ma perché venne fatta questa richiesta a Colombo Labriola? Semplice: egli all’epoca dei fatti era comandante della stazione di Tor Sapienza, dove Stefano Cucchi fu trattenuto nella camera di sicurezza e successivamente accusato di falso. “mi chiamò e mi disse che i due militari in servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) “l mio superiore Luciano Soligo mi disse ‘che c’hai i dottori a Tor Sapienza?’ Ledi Colicchio e Di Sano, i due piantoni,particolareggiate, sembra una excusatio non petita”. Questo è quanto stato riferito dal luogotenente Massimiliano Colombo Labriola, il quale è stato sentito venerdì in aula, poiché fa parte degli otto carabinieri finiti a processo a causa dei presunti depistaggi che si sarebbero susseguiti alla morte di Stefano. Ma perché venne fatta questa richiesta a Colombo Labriola? Semplice: egli all’epoca dei fatti era comandante della stazione di Tor Sapienza, dove Stefanofu trattenuto nella camera di sicurezza e successivamente accusato di falso. “mi chiamò e mi disse che i due militari in servizio ...

CorriereCitta : Caso Cucchi, presunto depistaggio ‘Le annotazioni vanno cambiate, sono troppo particolareggiate’ - romasulweb : Depistaggi caso Cucchi, carabiniere in aula: 'Il mio superiore mi chiese di cambiare note dei piantoni' - alcossu : RT @romatoday: Depistaggi caso Cucchi, carabiniere in aula: 'Il mio superiore mi chiese di cambiare note dei piantoni' - zazoomblog : Depistaggi sul caso Cucchi: «Il comandante mi chiese di cambiare le note dei piantoni» - #Depistaggi #Cucchi:… - romatoday : Depistaggi caso Cucchi, carabiniere in aula: 'Il mio superiore mi chiese di cambiare note dei piantoni'… -