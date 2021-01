Atalanta, Gasperini: “Ritrovata fiducia ed entusiasmo ma si giocano tante partite. Scelta Gomez solo tattica” (Di sabato 9 gennaio 2021) L'Atalanta passa a Benevento con facilità e il tecnico Gasperini ha analizzato il successo: "Quando gioca così, l’Atalanta fa bei risultati e oggi si è visto. Dopo un buon primo tempo abbiamo subito il gol del Benevento e questo avrebbe potuto far nascere un altro tipo di gara. Ma i calciatori non si sono scomposti e hanno ripreso la gara vincendo bene: questa è una nostra forza. Ilicic è stato determinante e la qualità alza le chance di vincere le partite ma tutti hanno fatto bene in zona gol. Abbiamo tante frecce e c’è la consapevolezza di poter segnare sempre. E’ un bel momento per noi ed è ingeneroso valutare uno più bravo dell'altro. Siamo convinti che l'aspetto tecnico fa la differenza e non è solo una questione di condizione fisica. Giocando con tanti calciatori in avanti ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) L'passa a Benevento con facilità e il tecnicoha analizzato il successo: "Quando gioca così, l’fa bei risultati e oggi si è visto. Dopo un buon primo tempo abbiamo subito il gol del Benevento e questo avrebbe potuto far nascere un altro tipo di gara. Ma i calciatori non si sono scomposti e hanno ripreso la gara vincendo bene: questa è una nostra forza. Ilicic è stato determinante e la qualità alza le chance di vincere lema tutti hanno fatto bene in zona gol. Abbiamofrecce e c’è la consapevolezza di poter segnare sempre. E’ un bel momento per noi ed è ingeneroso valutare uno più bravo dell'altro. Siamo convinti che l'aspetto tecnico fa la differenza e non èuna questione di condizione fisica. Giocando con tanti calciatori in avanti ...

