Anna Tatangelo, la maglietta bianca è trasparente: si vede tutto (Di sabato 9 gennaio 2021) Anna Tatangelo ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che mostra tutta la sua bellezza, ma la trasparenza della maglia non è sfuggita ai fan. Web SourceAnna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate degli ultimi tempi e recentemente ha preso parte all’ultima edizione di All Together Now, il music show di Michelle Hunziker, dove ha ricoperto il ruolo di giudice insieme ad alcuni dei suoi più apprezzati colleghi, come Francesco Renga e Rita Pavone. La cantate, oltre ad avere successo per la sua bellissima voce e i suoi pezzi orecchiabili, ha un certo seguito anche per la sua bellezza, che non passa mai inosservata. A dimostrarlo è il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram che non sfuggito agli utenti della rete, visto che non solo esalta tutta la sua bellezza, mostrando un fisico scolpito, frutto di ... Leggi su instanews (Di sabato 9 gennaio 2021)ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che mostra tutta la sua bellezza, ma la trasparenza della maglia non è sfuggita ai fan. Web Sourceè una delle cantanti più apprezzate degli ultimi tempi e recentemente ha preso parte all’ultima edizione di All Together Now, il music show di Michelle Hunziker, dove ha ricoperto il ruolo di giudice insieme ad alcuni dei suoi più apprezzati colleghi, come Francesco Renga e Rita Pavone. La cantate, oltre ad avere successo per la sua bellissima voce e i suoi pezzi orecchiabili, ha un certo seguito anche per la sua bellezza, che non passa mai inosservata. A dimostrarlo è il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram che non sfuggito agli utenti della rete, visto che non solo esalta tutta la sua bellezza, mostrando un fisico scolpito, frutto di ...

letiziammf : RT @leonardoconlak: auguri all’unica persona che davvero da tutta la vita si batte per i nostri diritti, che non si/ci nega mai uno sfizio,… - luzio_saimon : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Anna Tatangelo @_AnnaTatangelo_ ?????????????? - uranist_ : RT @leonardoconlak: auguri all’unica persona che davvero da tutta la vita si batte per i nostri diritti, che non si/ci nega mai uno sfizio,… - leonardoconlak : auguri all’unica persona che davvero da tutta la vita si batte per i nostri diritti, che non si/ci nega mai uno sfi… - semprepiena : Oggi festeggiamo il compleanno di Anna Tatangelo, regina delle vrenzole e protettrice delle muchachas troppo sexy.… -