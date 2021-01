Thor: Love and Thunder, anche la Nebula di Karen Gillan sarà nel film? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le ultime foto postate da Karen Gillan su Instagram farebbero pensare a un suo conivolgimento nel film di Taika Waititi, Thor: Love and Thunder... Nebula sta tornando? In questi giorni dovrebbero iniziare in Australia le riprese di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo delle avventure del Dio del tuono, e il secondo diretto da Taika Waititi. E mentre sono già parecchi gli attori che hanno risposto all'appello, potrebbe essere che anche Karen Gillan si aggiunga alla banda? L'interprete di Nebula nel Marvel Cinematic Universe ha recentemente condiviso delle foto su Instagram che, come suggeriscono anche i colleghi di Murphy's ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le ultime foto postate dasu Instagram farebbero pensare a un suo conivolgimento neldi Taika Waititi,and...sta tornando? In questi giorni dovrebbero iniziare in Australia le riprese diand, il quarto capitolo delle avventure del Dio del tuono, e il secondo diretto da Taika Waititi. E mentre sono già parecchi gli attori che hanno risposto all'appello, potrebbe essere chesi aggiunga alla banda? L'interprete dinel Marvel Cinematic Universe ha recentemente condiviso delle foto su Instagram che, come suggerisconoi colleghi di Murphy's ...

