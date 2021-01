The Undoing – Le verità non dette, la recensione: omicidi e confessioni per Nicole Kidman (Di venerdì 8 gennaio 2021) La recensione di The Undoing - Le verità non dette, la nuova miniserie HBO di genere thriller diretta da Susanne Bier con protagonista Nicole Kidman. Squadra che vince non si cambia. È il nostro primo pensiero nell'iniziare questa nostra recensione di The Undoing - Le verità non dette e, probabilmente, è stato lo stesso pensiero di David E. Kelley e Nicole Kidman, coppia reduce dal successo di Big Little Lies. Lo sceneggiatore adatta un romanzo di Jean Hanff Korelitz dal titolo Una famiglia felice e scrive questa miniserie di sei episodi targata HBO quasi a misura dell'attrice protagonista. Diretta dalla mano esperta di Susanne Bier, The Undoing, trasmessa in America ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ladi The- Lenon, la nuova miniserie HBO di genere thriller diretta da Susanne Bier con protagonista. Squadra che vince non si cambia. È il nostro primo pensiero nell'iniziare questa nostradi The- Lenone, probabilmente, è stato lo stesso pensiero di David E. Kelley e, coppia reduce dal successo di Big Little Lies. Lo sceneggiatore adatta un romanzo di Jean Hanff Korelitz dal titolo Una famiglia felice e scrive questa miniserie di sei episodi targata HBO quasi a misura dell'attrice protagonista. Diretta dalla mano esperta di Susanne Bier, The, trasmessa in America ...

Irene_Silmarien : Nicole Kidman e Hugh Grant sono i protagonisti della serie TV #TheUndoing, un intrigante family drama con atmosfere… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Undoing – Le verità non dette, la recensione: omicidi e confessioni per Nicole Kidman… - RazziaUltima : Da stasera su #Sky, #TheUndoing è un thriller che si spinge a decostruire le monolitiche certezze del matrimonio. E… - zazoomblog : «The Undoing – Le verità non dette»: la serie-evento con Nicole Kidman e Hugh Grant arriva (finalmente) su Sky -… - bianca_log : @beamessina Suggerisco The Undoing dove ha costantemente le tette al vento (ed è magnifica nel suo ruolo) -