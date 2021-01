Repubblica: Gattuso, di umore nero, ha chiesto ai leader di metterci la faccia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo lo sfogo nello spogliatoio dopo Napoli-Spezia, Gattuso ieri mattina ha affrontato di nuovo i suoi calciatori durante una seduta video a Castel Volturno. Lo racconta Repubblica Napoli, che parla di un appello del tecnico ai senatori a metterci la faccia. “Le responsabilità dei giocatori sono evidenti e il tecnico ha deciso di confrontarsi immediatamente con il suo gruppo per mettere in chiaro l’atteggiamento sbagliato. La rabbia era già evaporata ieri mattina al Training Center di Castel Volturno, ma i concetti sono rimasti gli stessi: riunione in sala video per analizzare la brutta prova. L’umore è nero. Gattuso ha chiesto ai leader di metterci la faccia e mostrare quella personalità necessaria ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo lo sfogo nello spogliatoio dopo Napoli-Spezia,ieri mattina ha affrontato di nuovo i suoi calciatori durante una seduta video a Castel Volturno. Lo raccontaNapoli, che parla di un appello del tecnico ai senatori ala. “Le responsabilità dei giocatori sono evidenti e il tecnico ha deciso di confrontarsi immediatamente con il suo gruppo per mettere in chiaro l’atteggiamento sbagliato. La rabbia era già evaporata ieri mattina al Training Center di Castel Volturno, ma i concetti sono rimasti gli stessi: riunione in sala video per analizzare la brutta prova. L’haaidilae mostrare quella personalità necessaria ...

Napoli, Mertens verso un nuovo forfait nella sfida di domenica contro l'Udinese

Sicuramente non sarà titolare, al massimo mister Gattuso potrà riaverlo in panchina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è quindi molto difficile che l'attaccante belga recuperi per la trasferta di ...

