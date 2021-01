Ospedale del Mare, esplosione nella notte: evacuato il Covid residence (Di venerdì 8 gennaio 2021) esplosione nella notte nel parcheggio dell'Ospedale del Mare di Ponticelli. Il Covid residence è stato evacuato. Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 gennaio 2021)nel parcheggio dell'deldi Ponticelli. Ilè stato

poliziadistato : #CapodellaPolizia Franco Gabrielli, con direttore centrale di Sanità Ciprani, all'ospedale @INMISpallanzani per rin… - ciropellegrino : #Napoli, esplosione davanti ospedale del Mare, evacuato #COVID19 Center - ZZiliani : ULTIMORA. Nuovo record di Cristiano #Ronaldo che vince il premio di 'Miglior giocatore del secolo tra quelli nati a… - moscowmulee22 : RT @cotrozzi_lisa: Appello del cuore: questi due maschietti di 8 anni sono sempre insieme. La loro mamma di 35 anni e' in ospedale e non ce… - ignaziore : RT @cotrozzi_lisa: Appello del cuore: questi due maschietti di 8 anni sono sempre insieme. La loro mamma di 35 anni e' in ospedale e non ce… -