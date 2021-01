LIVE Fognini-Vrbensky 3-2 | ATP Antalya in DIRETTA | l’azzurro avanti di un break nel primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Devastanteda fondo campo col rovescio ribalta e vince lo scambio! 40-30 Aggressivosul servizio dell’avversario, il ceco tira in corridoio il dritto. 40-15 Servizio esterno vincente di. 30-15costringe l’avversario a correre disperatamente da destra a sinistra ma stecca il dritto vincente. 15-15 Servizio e dritto in rete di. 15-0 Servizio, dritto e smorzata diprova a difendersi ma lascia troppo campo al ceco che appoggia comodamente. 4-2ristabilisce le distanze. 40-30 Servizio, dritto e volée alta di: tutto perfetto. 30-30 Molto profonda la risposta ...