Innovazione | ambiente e formazione Le priorità del 2021 di Cuzzilla Federmanager

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’isteresi, in economia, è un termine che spiega come mai alcuni eventi continuino a produrre i loro effetti nonostante se ne sia rimossa la causa. Penso alcon la speranza che una vaccinazione di massa rimuova la causa della crisi attuale. Se la scienza vincerà il virus, se saremo bravi (tutti) a organizzare la macchina delle vaccinazioni, sarà forse possibile allontanare questo nemico che ha drammaticamente segnato le nostre vite. L’economia, però, ci insegna che non basterà. È abbastanza chiaro, anche ai più ottimisti come me, che la reazione a “V”, ovvero il rimbalzo della curva verso un rapido orizzonte di crescita dopo la caduta, non è percorribile. Piuttosto, avremo a lungo a che fare con gli effetti della crisi prodotta dalla pandemia e molto dipenderà dalla strategia che seguiremo. Vediamo prima alcuni dati. Dopo il crollo di oltre 10 punti del Pil, ci si ...