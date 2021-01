GF Vip, Giulia Salemi furiosa dopo il messaggio aereo per i Gregorelli (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’influencer va su tutte le furie per il messaggio pro Gregorelli I fan dei Gregorelli non dimenticano e fanno volare un aereo sulla casa di Cinecittà, che suscita il nervosismo dell’attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi. Infatti dopo che Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, i due si sono ritrovati sempre più complici sino a quando hanno iniziato una storia proprio a partire da Natale. Una storia che ha sollevato diverse polemiche tra chi crede ancora ai Gregorelli e chi non crede al loro innamoramento, ma in primis a non condividere la scelta di Pier sono i suoi familiari, soprattutto mamma Margherita. E mentre i due neo fidanzati si scambiano effusioni vola in cielo l’aereo che riporta ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’influencer va su tutte le furie per ilproI fan deinon dimenticano e fanno volare unsulla casa di Cinecittà, che suscita il nervosismo dell’attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli,. Infattiche Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, i due si sono ritrovati sempre più complici sino a quando hanno iniziato una storia proprio a partire da Natale. Una storia che ha sollevato diverse polemiche tra chi crede ancora aie chi non crede al loro innamoramento, ma in primis a non condividere la scelta di Pier sono i suoi familiari, soprattutto mamma Margherita. E mentre i due neo fidanzati si scambiano effusioni vola in cielo l’che riporta ...

