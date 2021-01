GF Vip: Andrea Zelletta e la reazione shock alla diffida di Natalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) La scorsa settimana al Grande Fratello Vip, è stato affrontato un argomento scottante, ovvero il presunto tradimento di Natalia Paragoni nei confronti del fidanzato Andrea Zelletta. Tutto nasce da una insinuazione di Dayane Mello la quale afferma di sapere per certo di un tradimento avvenuto a Capri la scorsa estate dell’ex corteggiatrice di Uomini e L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 8 gennaio 2021) La scorsa settimana al Grande Fratello Vip, è stato affrontato un argomento scottante, ovvero il presunto tradimento diParagoni nei confronti del fidanzato. Tutto nasce da una insinuazione di Dayane Mello la quale afferma di sapere per certo di un tradimento avvenuto a Capri la scorsa estate dell’ex corteggiatrice di Uomini e L'articolo Curiosauro.

salv12342 : @FinoAllaFine___ Questa quì - blogtivvu : Andrea Zenga riceverà la sorpresa di papà Walter al #GFVip? La presa di posizione - Francy23081990 : @loveurosalinda Poi li ricordo sparsi ?? 15 Denis Dosio 16 Gf Vip Party Rock 21 La donna nuda 27 Anni di Andrea 28 A… - infoitcultura : GF Vip, il gesto inaspettato di Natalia per Andrea: caos in casa, la reazione di lui - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Andrea Zelletta riprende Zenga: 'La famiglia ha il suo valore, non sminuiamola' -