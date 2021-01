Coronavirus: esperti lanciano 'CovIndex', alternativa a indice Rt 'più aggiornata' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 reg. (Adnkronos Salute) - Arriva un nuovo indice del contagio 'CovIndex', alternativo all'Rt analizzato dall'Iss-ministero della Salute, "più aggiornato" e sviluppato appositamente per mostrare il trend dei casi evidenziando "in modo semplice e immediato se la diffusione dei contagi sta peggiorando o migliorando". A spiegare all'Adnkronos Salute il nuovo 'CovIndex' è Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche' e sul web con un proprio sito www.giorgiosestili.it. Il nuovo indice è disponibile su 'CovidTrends' (www.covidtrends.com). Il 'CovIndex' "ha il vantaggio di essere disponibile molto più velocemente dell'indice Rt. Infatti il ritardo è di circa 13 giorni dal contagio, rispetto ai 30 giorni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 reg. (Adnkronos Salute) - Arriva un nuovodel contagio '', alternativo all'Rt analizzato dall'Iss-ministero della Salute, "più aggiornato" e sviluppato appositamente per mostrare il trend dei casi evidenziando "in modo semplice e immediato se la diffusione dei contagi sta peggiorando o migliorando". A spiegare all'Adnkronos Salute il nuovo '' è Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook '- Dati e analisi scientifiche' e sul web con un proprio sito www.giorgiosestili.it. Il nuovoè disponibile su 'CovidTrends' (www.covidtrends.com). Il '' "ha il vantaggio di essere disponibile molto più velocemente dell'Rt. Infatti il ritardo è di circa 13 giorni dal contagio, rispetto ai 30 giorni ...

repubblica : Coronavirus: Londra distanzia le dosi del vaccino, i dubbi degli esperti [dal nostro corrispondente Antonello Guerr… - maslarussa : RT @GiulioTerzi: #Cina: lo stop alla missione #Oms non solo per i visti - ivan_toby : 'Non bere alcol prima e dopo il vaccino': come interpretare la raccomandazione degli esperti - bioccolo : RT @sandroid76: @bioccolo - akhetaton11 : RT @GiulioTerzi: #Cina: lo stop alla missione #Oms non solo per i visti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esperti Coronavirus: esperti lanciano 'CovIndex', alternativa a indice Rt 'più aggiornata' Il Tempo Quanto è efficace il vaccino anti-Covid cinese Coronavac?

Il vaccino cinese Coronavac ha dimostrato un’efficacia del 78% nel ramo di studio brasiliano, ma i numeri precisi non sono pubblici e qualcosa sembra non tornare ...

Coronavirus: report Iss, 'Rt 1.03, epidemia peggiora e servono misure'

(Adnkronos Salute) - L'indice Rt in Italia torna sopra l'1 e sale a 1.03, l'epidemia di coronavirus peggiora e servono misure ... di tenuta dei servizi con incidenze elevate", affermano gli esperti.

Il vaccino cinese Coronavac ha dimostrato un’efficacia del 78% nel ramo di studio brasiliano, ma i numeri precisi non sono pubblici e qualcosa sembra non tornare ...(Adnkronos Salute) - L'indice Rt in Italia torna sopra l'1 e sale a 1.03, l'epidemia di coronavirus peggiora e servono misure ... di tenuta dei servizi con incidenze elevate", affermano gli esperti.