Cavese-Palermo | bivio playoff | al “Simonetta Lamberti” contro l’ex Campilongo | Boscaglia cerca risposte e slancio per cambiare marcia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sabato 9 gennaio alle 14.30 andrà in scena il match tra.La diciottesima giornata del Girone C di Serie C sarà inaugurata dal match in programma Sabato 9 gennaio alle 14.30 che vedrà la squadra allenata dal tecnico Robertoimpegnata nell'insidiosa trasferta di Cava de' Tirreni . Al "", la compagine rosanero andrà alla ridella prima vittoria del nuovo anno dopo il pareggio interno maturato nell'ultima giornata del 2020, prima della sosta natalizia, con l'1-1 acciuffato al 88' da Lorenzo Lucca, che ha tirato fuori dal cilindro una punizione magistrale dai venticinque metri,il Bari, tra le mura amiche del "Renzo Barbera". Pelagotti & Co. dovranno invertire il negativo trend esterno, che negli ultimi sei match ...

CAVA DE’ TIRRENI (SALERNO) – Il Palermo riprende la caccia al promozione dalla trasferta in casa della Cavese. Con il primo posto ormai quasi irraggiungibile, i rosanero per ritornare nel campionato c ...L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, interviene in conferenza stampa per presentare la prima sfida del 2021, contro la Cavese dell’ex Campilongo. ORE 14.15 – “Per noi non è una partita facile.