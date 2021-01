Acer Monitor Gaming: Nitro e Predator fino a 4K 144 Hz (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il nuovo Monitor Gaming Predator XB273U NX presenta un pannello ad alta definizione con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel (WQHD) e una frequenza di aggiornamento fino a 275 Hz con tecnologia NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Acer Nitro XV282K KV è dotato di un pannello 4K UHD 3840 x 2160 pixel, rapporto di contrasto 100,000,000:1 e una copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3 Acer amplia le famiglie Predator e Nitro con tre nuovi Monitor Gaming adatti a una vasta gamma di giocatori, dai professionisti che richiedono una tecnologia all’avanguardia ai gamer occasionali che giocano per puro divertimento. Acer è la prima azienda ad offrire Monitor ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il nuovoXB273U NX presenta un pannello ad alta definizione con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel (WQHD) e una frequenza di aggiornamentoa 275 Hz con tecnologia NVIDIA Reflex Latency Analyzer.XV282K KV è dotato di un pannello 4K UHD 3840 x 2160 pixel, rapporto di contrasto 100,000,000:1 e una copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3amplia le famigliecon tre nuoviadatti a una vasta gamma di giocatori, dai professionisti che richiedono una tecnologia all’avanguardia ai gamer occasionali che giocano per puro divertimento.è la prima azienda ad offrire...

