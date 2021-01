Terni, disabile aggredito con calci e pugni per rubargli il portafoglio: arrestati un 42enne e una 20enne. Il video della rapina (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo hanno preso alle spalle, buttandolo a terra. Poi gli hanno chiuso la bocca con una mano, colpendolo con calci e pugni e riuscendo così a sfilargli il portafoglio dalla tasca. Così un uomo disabile, con una patologia che non gli consente di deambulare e parlare perfettamente, è stato rapinato nell’androne del palazzo in cui abita da due persone, una ragazza italiana di 20 anni e un tunisino di 42 anni. I due sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L’uomo è in carcere, mentre la 20enne si trova ai domiciliari in quanto madre di una bimba piccola. L’episodio è avvenuto il pomeriggio del 4 dicembre. In base alla ricostruzione degli investigatori dei carabinieri di Terni, la vittima della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo hanno preso alle spalle, buttandolo a terra. Poi gli hanno chiuso la bocca con una mano, colpendolo cone riuscendo così a sfilargli ildalla tasca. Così un uomo, con una patologia che non gli consente di deambulare e parlare perfettamente, è statoto nell’androne del palazzo in cui abita da due persone, una ragazza italiana di 20 anni e un tunisino di 42 anni. I due sono statiin esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L’uomo è in carcere, mentre lasi trova ai domiciliari in quanto madre di una bimba piccola. L’episodio è avvenuto il pomeriggio del 4 dicembre. In base alla ricostruzione degli investigatori dei carabinieri di, la vittima...

