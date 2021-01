Sardi ‘mortali’ | il Benevento è sulla balconata della serie A

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Se è vero che quaranta è il numero dei sogni, ilA. La vista è meravigliosa, l’aria rarefatta, le nuvole accarezzano il viso. Ha faticato non poco per giungere qui; ha domato il mar Ligure, saccheggiato le colline toscane, scalato le Alpi friulane, danzato tra i Nuraghi. Ogni passo un’esperienza, un brivido eccitante, una suggestione. Ventuno chilometri, per la precisione. Tanti ne ha percorsi la squadra di Inzaghi per godersi il panorama. Qualche minuto per respirare, compiacersi, indagare a fondo sul senso del cammino. Poi ripartirà. Una volta giunti a metà, viene da pensare alla stessa parola senza l’accento finale. Meta, appunto. Stando alle calcolatrici impazzite dei ragionieri del campionato, “quella ...