Polizia di Stato: concorso per 1000 Vice Ispettori (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, in possesso del diploma. Per poter partecipare al concorso i candidati, oltre al diploma, devono possedere: cittadinanza italiana; diritti civili e politici; idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego; condotta incensurabile; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione etc. Il reclutamento si svolgerà secondo diverse fasi: una prova preselettiva, che consisterà in un questionario con domande a risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile. Le altre fasi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Ministero dell’Interno ha indetto unpubblico per l’assunzione diallievidelladi, in possesso del diploma. Per poter partecipare ali candidati, oltre al diploma, devono possedere: cittadinanza italiana; diritti civili e politici; idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego; condotta incensurabile; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione etc. Il reclutamento si svolgerà secondo diverse fasi: una prova preselettiva, che consisterà in un questionario con domande a risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile. Le altre fasi ...

RaiNews : 'C'è stato uno scambio di colpi d'arma da fuoco all'interno del Campidoglio'. Lo conferma in una conferenza stamp… - maxx6611 : @gabry_malvagia @mariandres2014 Seguono il capo... Trump è a capo di polizia e esercito essendo capo dello stato in… - ginniko_72 : RT @anubidal: Nel frattempo. Per chi interpreta quale dicotomia una posizione rivoluzionaria e la evidenza di come stato di polizia e mob… - Franc3sca1926 : RT @annullataa: A sinistra la polizia durante una manifestazione pacifica vs a destra la polizia durante un colpo di stato #Trump #Campidog… - Lucoprofene : RT @anubidal: Nel frattempo. Per chi interpreta quale dicotomia una posizione rivoluzionaria e la evidenza di come stato di polizia e mob… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Stato Tratto in arresto dalla Polizia di Stato per violenza sessuale un trentacinquenne parmigiano Questure sul web Roma: la Befana della Polizia al policlinico Gemelli

La befana della Polizia di Stato è arrivata oggi pomeriggio all’ospedale Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma. Ad accompagnarla c’erano i poliziotti della questura di Roma e della Polizia ...

Siena: banda di minorenni fermata dalla Squadra mobile

Associazione per delinquere, rapine, furti, minacce e lesioni personali. Questo il curriculum criminale di 5 minorenni che sono stati fermati.

La befana della Polizia di Stato è arrivata oggi pomeriggio all’ospedale Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma. Ad accompagnarla c’erano i poliziotti della questura di Roma e della Polizia ...Associazione per delinquere, rapine, furti, minacce e lesioni personali. Questo il curriculum criminale di 5 minorenni che sono stati fermati.