Paccheri ripieni con ricotta spinaci e speck | ricette E’sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 gennaio 2021)condi Francesca Marsetti, è il primo piatto E’ sempredi oggi 7 gennaio 2021, una vera golosità. Come sempre cin Francesca Marsetti in cucina si sorride ma un po’ tutto il cast rende allegra la puntata tra parole francesi e Alfio che attende di mangiare. La ricetta deicon lae glici sembra davvero golosa, un primo piatto che Francesca Marsetti completa con lo, con il formaggio grattugiato, la besciamella. Possiamo sostituire locon il prosciutto cotto, sarà ugualmente un piatto buonissimo. Ecco come la Marsetti ha cucinato idi oggi ...