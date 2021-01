Il Tg La7 ha scambiato la scena di una commedia per l’attacco al Campidoglio

Leggi su wired

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Credevano fosse un “live footage” delle violente proteste dei sostenitori di Donald Trump aldegli Stati Uniti, invece erano alcune scene del film Project X – Una festa che spacca. È l’errore – quantomeno insolito – in cui sono caduti il conduttore Enrico Mentana e il giornalista Gerardo Greco, suo ospite durante l’edizione straordinaria del Tg La7 per commentare gli avvenimenti di Capitol Hill, dove centinaia di facinorosi pro-Donald Trump hanno assaltato il Congresso. https://twitter.com/unoscribacchino/status/1347094999628967939 Al posto della diretta da Washington D.C., in una maldestra passata al setaccio dei social network la regia del telegiornale ha mandato in onda delle immagini di Project X che mostrano uno dei protagonisti sparare fuoco con un lanciafiamme contro alcune automobili per strada. Nel film, in stile mockumentary, tre teenager poco ...