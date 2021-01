Governo | Orlando | ' passaggio alle Camere utile se non diventa spettacolarizzazione'

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "E'coinvolgere le, è una richiesta storica che la mia forza politica ha sempre sostenuto. Spero non diventi un luogo per spettacolarizzare il conflitto ma di composizione. Rispettare lesignifica fare tutti gli sforzi possibili per trovare un punto di unità". Lo ha detto Andreaa Omnibus a proposito delle parole del premier Conte sulin Parlamento per risolvere la crisi.

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Io voglio continuare a fare quello che sto facendo. Preferire non me lo chiedessero, sono convinto che c'è molto da fare al partito, sono molto convinto che una esperienza d ...