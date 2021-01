(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sul fronte dell'emergenza-19 'è un altro mondo rispetto alla prima ondata, ma la. Non siamofuori dal tunnel'. Lo ha detto il commissario ...

matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - matteosalvinimi : Mentre la #Azzolina si complimenta con Arcuri perché “i banchi monoposto hanno protetto le scuole dal Covid”, alcun… - matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Covid, Arcuri: 'La situazione complessivamente è ancora critica' #coronavirus - fiore_1926 : RT @SkyTG24: Covid, Arcuri: 'Vaccinare tutti entro l'autunno, siamo i primi tra i Paesi come il nostro' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Arcuri

“Non siamo ancora fuori dal tunnel“, sono le parole con cui quest’oggi Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus in Italia, ha descritto l’attuale situazi ...7 Gennaio 2021 Scoperta la giraffa nana in Uganda: sorpresa tra gli scienziati. E’ l’unico caso al mondo 7 Gennaio 2021 Covid. La Nigeria comincierà a vaccinare a Febbraio grazie a Covax 7 Gennaio 202 ...