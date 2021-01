Asti, 13enne morto in un campo rom la notte di Capodanno: colpito da fucile non da petardo. I parenti devastarono il Pronto Soccorso (Di giovedì 7 gennaio 2021) È stato il proiettile di un fucile da caccia calibro 12, e non un petardo come sembrava in un primo momento, a uccidere la notte di Capodanno in un campo rom di Asti il 13enne Roudin Seferovic. E' ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) È stato il proiettile di unda caccia calibro 12, e non uncome sembrava in un primo momento, a uccidere ladiin unrom diilRoudin Seferovic. E' ...

