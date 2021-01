Alex Zanardi, la rivelazione del suo amico: “Ha iniziato a parlarmi come nulla fosse” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Paolo Barilla, amico di Alex Zanardi, ha raccontato un episodio che dimostra tutta la forza e la tenacia dell’ex pilota F1. web sourceAlex Zanardi è un guerriero ed esempio di forza e tenacia. Il campione italiano ha già dato dimostrazione di sapersi rialzare ed affrontare tutte le sciagure che gli sono capitate durante la sua carriera. E anche stavolta sembra essere davvero vicino ad uscire dal tunnel. Alex è ricoverato al reparto di neurochirurgia di Padova dopo il tragico incidente avuto in handbike: il campione è stato travolto da un camion, subendo varie fratture e traumi e da allora (parliamo di giugno 2020) ha subito varie operazioni e trasferimenti in ospedali italiani. Al momento, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera in un articolo di dicembre, ... Leggi su instanews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Paolo Barilla,di, ha raccontato un episodio che dimostra tutta la forza e la tenacia dell’ex pilota F1. web sourceè un guerriero ed esempio di forza e tenacia. Il campione italiano ha già dato dimostrazione di sapersi rialzare ed affrontare tutte le sciagure che gli sono capitate durante la sua carriera. E anche stavolta sembra essere davvero vicino ad uscire dal tunnel.è ricoverato al reparto di neurochirurgia di Padova dopo il tragico incidente avuto in handbike: il campione è stato travolto da un camion, subendo varie fratture e traumi e da allora (parliamo di giugno 2020) ha subito varie operazioni e trasferimenti in ospedali italiani. Al momento, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera in un articolo di dicembre, ...

chetempochefa : Salutiamo il 2020 con questo augurio di Alex Zanardi a cui mandiamo un grande abbraccio ?? - marin_cdm : RT @AvantiLaura: Alex Zanardi. La forza, il coraggio, la volontà. ?? (#NonBisognerebbeMai darsi per vinto) - anna30048679 : RT @AvantiLaura: Alex Zanardi. La forza, il coraggio, la volontà. ?? (#NonBisognerebbeMai darsi per vinto) - mauriziocresce6 : RT @AvantiLaura: Alex Zanardi. La forza, il coraggio, la volontà. ?? (#NonBisognerebbeMai darsi per vinto) - UnTemaAlGiorno : RT @AvantiLaura: Alex Zanardi. La forza, il coraggio, la volontà. ?? (#NonBisognerebbeMai darsi per vinto) -