Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 18 | 45

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)DEL 6 GENNAIOORE 18.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARICORDIAMO IL DECRETO LEGGE DELLO SCORSO 18 DICEMBRE CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. OGGI INFATTI, L’INTERA ITALIA E’ IN ZONA ROSSA, E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA. E DA DOMANI SINO AL 15 GENNAIO, NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA: VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE E PER I MEZZI ...