Scuola | le ‘sardine’ | “Braccio di ferro su aperture è presa in giro”

ROMA – "Per dire qualcosa di sensato bisogna parlare con la scuola, non di scuola. Bisogna parlare con studenti, insegnanti, genitori, fratelli, sorelle, medici e molte altre persone che la scuola, direttamente o indirettamente, la vivono, ogni giorno. Da Trieste a Palermo. Prima di pronunciarci sul tema della scuola abbiamo avvertito il bisogno di confrontarci, portando il dialogo interno su scala nazionale. E la nostra posizione e' questa: Sulle ragazze e sui ragazzi non si mercanteggia. Non possono essere carne da macello della politica". Cosi' il portavoce delle Sardine, Mattia Santori.

