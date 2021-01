Quanto guadagna Ibrahimovic a Sanremo? Cachet da urlo, la furia dei social (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021, in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo. La celeberrima kermesse canora andrà in scena tra poco meno di due mesi e rappresenterà una nuova rinascita dopo il durissimo periodo che abbiamo affrontato. Il calciatore del Milan ha risposto presente al corteggiamento avanzato dagli organizzatori dell’evento musicale più importante dell’anno alle nostre latitudini e sarà sempre sul palco accanto al conduttore Amadeus. Lo svedese, punto di forza della compagine meneghina, sarà una delle attrazioni dell’evento, oltre ovviamente alle canzoni, ai cantanti, alle tante star che saranno protagoniste nei cinque giorni dell’evento. C’è il rischio che l’attaccante debba saltare Milan-Udinese di Serie A (3 marzo, ore 20.45), a meno che la partita non venga anticipata o posticipata. Ma quanti soldi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Zlatansarà ospite fisso al Festival di2021, in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo. La celeberrima kermesse canora andrà in scena tra poco meno di due mesi e rappresenterà una nuova rinascita dopo il durissimo periodo che abbiamo affrontato. Il calciatore del Milan ha risposto presente al corteggiamento avanzato dagli organizzatori dell’evento musicale più importante dell’anno alle nostre latitudini e sarà sempre sul palco accanto al conduttore Amadeus. Lo svedese, punto di forza della compagine meneghina, sarà una delle attrazioni dell’evento, oltre ovviamente alle canzoni, ai cantanti, alle tante star che saranno protagoniste nei cinque giorni dell’evento. C’è il rischio che l’attaccante debba saltare Milan-Udinese di Serie A (3 marzo, ore 20.45), a meno che la partita non venga anticipata o posticipata. Ma quanti soldi ...

