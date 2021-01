MOVIOLA – Milan-Juventus, Calabria in gol. Era fallo su Rabiot? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Milan pareggia, la Juventus protesta. Dopo la rete di Chiesa, la squadra rossonera ha pareggiato con un contropiede concluso dal destro vincente di Calabria. Tante le proteste bianconere però per un presunto fallo ad inizio azione di Calhanoglu su Rabiot. Contatto che ha successivamente dato il via alla ripartenza rossonera terminata con l’1-1. I replay mostrano un contatto sul fianco tra Calhanoglu e Rabiot che aveva effettivamente saltato il calciatore avversario. fallo o non fallo? Il contatto (netto) c’è, la fattispecie fallosa anche ma una cosa è certa: l’episodio non è tale da scomodare il Var. Irrati (male nel giudizio) era molto vicino e ha valutato. Orsato non l’ha ritenuto chiaro ed evidente errore. Spazio alla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilpareggia, laprotesta. Dopo la rete di Chiesa, la squadra rossonera ha pareggiato con un contropiede concluso dal destro vincente di. Tante le proteste bianconere però per un presuntoad inizio azione di Calhanoglu su. Contatto che ha successivamente dato il via alla ripartenza rossonera terminata con l’1-1. I replay mostrano un contatto sul fianco tra Calhanoglu eche aveva effettivamente saltato il calciatore avversario.o non? Il contatto (netto) c’è, la fattispeciesa anche ma una cosa è certa: l’episodio non è tale da scomodare il Var. Irrati (male nel giudizio) era molto vicino e ha valutato. Orsato non l’ha ritenuto chiaro ed evidente errore. Spazio alla ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan-#Juve, la MOVIOLA LIVE: contatto #Calhanoglu-#Rabiot prima dell'1-1, #Irrati lascia proseguire #MilanJuve https://t.c… - junews24com : Bergonzi non ha dubbi: «Calhanoglu va diretto su Rabiot, era fallo» - - Eurosport_IT : Giusto convalidare il gol del Milan? ?? #MilanJuve | #SerieA | #Rabiot - NmargheNiki : RT @junews24com: Rabiot-Calhanoglu, il web insorge: «Come ha fatto a non fischiare?» - VIDEO - - junews24com : Rabiot-Calhanoglu, il web insorge: «Come ha fatto a non fischiare?» - VIDEO - -