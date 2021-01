Messa dell’Epifania oggi mercoledì 6 gennaio in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il programma della Santa Messa dell’Epifania che sarà trasMessa su TV2000 oggi mercoledì 6 gennaio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Terza Messa alle ore 10. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:00 – Santa Messa ore 10:00 – Santa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il programma della Santache sarà trassu. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Terzaalle ore 10. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:00 – Santaore 10:00 – Santa ...

vaticannews_it : #5gennaio #sandomenicodiguzman Durerà fino all’Epifania 2022 l’Anno speciale #giubileo dedicato al fondatore dell’O… - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: #5gennaio #sandomenicodiguzman Durerà fino all’Epifania 2022 l’Anno speciale #giubileo dedicato al fondatore dell’Ordin… - adalidtello : RT @acs_italia: Oggi, #6gennaio, ACS partecipa alla solennità dell'#Epifania del Signore. Invitiamo benefattori e amici a pregare per i tan… - ViteAnto : RT @acs_italia: Oggi, #6gennaio, ACS partecipa alla solennità dell'#Epifania del Signore. Invitiamo benefattori e amici a pregare per i tan… - donMimmo : RT @acs_italia: Oggi, #6gennaio, ACS partecipa alla solennità dell'#Epifania del Signore. Invitiamo benefattori e amici a pregare per i tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa dell’Epifania Speranza: “Con il vaccino si parte entro la Befana”. Ma AstraZeneca spaventa il governo La Stampa